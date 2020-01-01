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94 الف حالة وفاة بسبب كورونا والإصابات تتجاوز المليون والنصف في العالم

الجمعة 10 أبريل 2020 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
94 الف حالة وفاة بسبب كورونا والإصابات تتجاوز المليون والنصف في العالم


وكالات / سما /

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم إلى 94705 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الإصابات المليون والنصف.

وافاد  موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز): بلغ عدد حالات الشفاء 348470 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة الأميركية 456712 إصابة، تليها إسبانيا بـ 152446 إصابة، فيما حلت إيطاليا ثالثا بـ 143626 إصابة، وفرنسا رابعاً بـ 117749 إصابة، ثم ألمانيا خامساً بـ 115523 إصابة.
ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 18279 وفاة، تليها الولايات المتحدة التي تقدمت للمركز الثاني بـ 16231 حالة وفاة، ثم إسبانيا التي تراجعت للمركز الثالث بعدد بلغ 15238حالة وفاة، ولتحتل فرنسا المركز الرابع بعدد بلغ 12210 حالة وفاة، فبريطانيا بعدد بلغ 7978 حالة وفاة.

#العالم #فيروس كورونا

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