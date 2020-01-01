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حالة الطقس: منخفض جوي وكتلة هوائية باردة وعواصف رعدية بفلسطين

الجمعة 10 أبريل 2020 07:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: منخفض جوي وكتلة هوائية باردة وعواصف رعدية بفلسطين


غزة / سما /

تتأثر البلاد، الجمعة، بمنخفض جوي، مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي؛ لذا يكون الجو غائماً إلى غائم جزئي وبارداً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها العام بحدود 7 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وخلال ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول، وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الأحد:  يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام؛ وليصبح الجو معتدلاً في معظم المناطق نهاراً بارداً في ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو لطيفاً في معظم المناطق نهاراً وبارداّ في ساعات الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين يومي الجمعة والسبت من خطر:

1- تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

2- خطر التزحلق على الطرقات. 

3- تدني مدى الرؤية الأفقية.

#حالة الطقس #منخفض جوي

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