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الصحة الروسية: مكيفات الهواء تشَكل خطورة في انتقال عدوى كورونا

الجمعة 10 أبريل 2020 07:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الروسية: مكيفات الهواء تشَكل خطورة في انتقال عدوى كورونا


وكالات / سما /

حذرت وزارة الصحة الروسية،  الخميس، من استخدام مكيفات الهواء في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19" لعملها على سهولة انتقال العدوى بين الأشخاص.

وقالت الوزارة في بيان  لها: "في الأماكن ذات الخطورة العالية لانتشار فيروس "كوفيد 19" يجب استبعاد تشغيل مكيفات الهواء لأنها بالفعل تزيد من سرعة وسهولة انتقال العدوى بين الأشخاص".

ونصحت وزارة الصحة الروسية باستخدام وسائل التهوية التقليدية، والابتعاد في الوقت الحاضر عن استخدام مكيفات الهواء.

وفي وقت سابق، قام الباحثون في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها ثلاثة مرضى بفيروس كورونا، ورغم من أن المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة للمرض، إلا أنهم عثروا على قطرات صغيرة محملة بالفيروس انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في وحدات التكييف، ما يوحي بأن المرض قد يكون معدياً أكثر مما كان يعتقد سابقاً.

وجاءت الدراسة السنغافورية في الوقت الذي سعت فيه شركات الطيران لطمأنة الركاب بأن أنظمة تهوية الطائرات لا تعيد تدوير فيروس كورونا.

وانتشر الفيروس حتى الآن في 209 دول، ورغم أن الصين هي بؤرة تفشي المرض ولكنها سيطرت بشكل فعال على انتشاره، ولم تعد لديها أي إصابات تذكر كما أن الوفيات لم تتخط حاجز 3331 إصابة.

#المكيفات #كورونا

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