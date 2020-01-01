غزة: الهيئة العامة للمعابر تصدر اعلانا مهما للمواطنين العالقين في مصر (مرفق الرابط)

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، للمواطنين العالقين في جمهورية مصر العربية، بضرورة تسجيل بياناتهم لدى الهيئة؛ من أجل حصر أعداد العالقين تمهيداً لترتيب آلية عودتهم لقطاع غزة، وذلك وفق المعايير الآتية:

وأضافت: يخضع جميع القادمين للحجر الصحي لمدة 21 يوماً قابلة للتمديد بحسب ما تقرره وزارة الصحة مكاناً وزماناً.

وأوضحت أنه سيتم الاحتفاظ بحقائب الأمتعة والمقتنيات داخل مستودعات معبر رفح، لمدة 72 ساعة منذ لحظة الوصول؛ تنفيذاً لإجراءات السلامة الوقائية، لذا مطلوب كتابة الاسم بالكامل عليها مع إرفاق رقم الجوال بشكل واضح.

وتابعت: تجهيز حقيبة تحتوي على الملابس المراد استخدامها خلال فترة الحجر الصحي، وكل ما يتعلق بالمواطن من أدوية وأجهزة إلكترونية يستخدمها. عدم اصطحاب أية مقتنيات من الممكن أن تتعرض للتلف خلال فترة التعقيم 72 ساعة.

وأكملت: تسجيل بيانات الوكيل الذي سيقوم باستلام مقتنيات المواطن بعد انقضاء مدة وإجراءات تعقيمها.

يتم تسجيل البيانات من خلال (الرابط التالي)، حتى مساء الاثنين 13 أبريل 2020.