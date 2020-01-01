عدد وفيات "كورونا" حول العالم يتجاوز حاجز 90 ألفا

القدس المحتلة / سما /

تجاوز عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم، مساء اليوم الخميس، حاجز 90 ألف وفاة.

وبحسب موقع "وورلدومتر" الخاص برصد آخر الإحصائيات المتعلقة بالفيروس حول العالم، بلغ عدد الوفيات 90 ألفا و11 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى مليون و539 ألفا و424 شخصا.

وتأتي إيطاليا في مقدمة الدول من حيث الوفيات، إذ سجلت حتى الآن 17 آلفا و669 حالة، تليها إسبانيا بـ 15 ألفا و238، ثم الولايات المتحدة بـ14 ألفا و869، وفرنسا بـ 10 آلاف و869، تليها بريطانيا بأكثر من 7 آلاف حالة، وإيران بأكثر من 4 آلاف حالة وفاة.

فيما جاءت الصين، التي تعد موطن الفيروس، في المرتبة السابعة بـ 3 آلاف و335 حالة وفاة، تلتها كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا في قائمة الدول التي سجلت حتى الآن أكثر من ألف حالة وفاة.