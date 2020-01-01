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رئيس الوزراء يوضح تفاصيل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا في فلسطين

الخميس 09 أبريل 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يوضح تفاصيل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا في فلسطين


رام الله / سما /

 رحّب رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الخميس، بحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعمنا في مواجهة تفشي فيروس كورونا، والتي أعلن عنها اليوم ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء بممثلي السلك الدبلوماسي في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "الاتحاد الأوروبي تجاوب مع طلبنا وتعهد بتسريع دفع جزء من مساعداته المتعهد بها لموازنة هذا العام وقيمتها 40 مليون يورو، بصرفها قبل موعدها المحدد نهاية العام لضمان تمكننا من تلبية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة مواجهة تفشي الوباء".

وتابع اشتية: "الاتحاد الأوروبي استجاب لطلبنا أيضا بإعادة توجيه مبلغ بقيمة 20 مليون يورو من المساعدات التنموية والتطويرية بحيث سيذهب 9.5 مليون يورو منها لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، و5.5 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و5 مليون يورو لدعم العائلات الفقيرة".

وأضاف رئيس الوزراء: "الاتحاد الأوروبي تعهد بتوفير 6.9 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتها في مواجهة الوباء، اضافة الى 4 ملايين يورو ستقدم لوكالة الأونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الظرف الطارئ".

وعبّر اشتية عن امتنانه لجميع الدول التي قدمت مساعدات أو تعهدت بها لوقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني في الأزمة المشتركة التي تعيشها بلدانهم أيضا، متمنيا الصحة والسلامة لكل شعوب العالم.

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