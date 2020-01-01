  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر...

الخميس 09 أبريل 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر...


رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، اطمأن من خلاله الأمير على أحوال شعبنا الفلسطيني.

وأعرب امير قطر عن تمنياته بأن تمر هذه الظروف التي يعاني منها شعبنا والعالم، وان يتمكن من احتواء تفشي فيروس كورونا.

من جهته، شكر الرئيس، أمير قطر على مواقفه الداعمة لشعبنا الفلسطيني، متمنيا لقطر ولشعبها الخروج من أزمة انتشار الفيروس لتواصل مسيرة التقدم والازدهار.

وكان جرى في وقت سابق، اتصال بين الرئيس محمود عباس ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

#الرئيس عباس #امير قطر #فلسطين #قطر #فيروس كورونا #كوفيد 19 #تميم بن حمد

الأكثر قراءة اليوم

رابط فحص اسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أبريل 2020

رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

لبنان توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

غزة: الأمن الداخلي يوقف متورطين بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال

صحيفة: حراك مصري على خط تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل

الزهار: حددنا الشروط والأسماء.. وندرس جدية عرض الاحتلال بشأن صفقة تبادل أسرى

أول تعليق من حماس بخصوص اعتقال الأمن الداخلي بغزة "رامي أمان"

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء يوضح تفاصيل حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي لمواجهة كورونا في فلسطين

-

وثائق.. الكشف عن تفاصيل قانون موازنة الطوارئ المعمول به في فلسطين حسب توجيهات الرئيس

خريشة: الوضع بغزة يبعث على القلق الشديد.. ومؤسساتنا الوطنية تبذل كل الجهود لاحتواء كورونا

الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 71 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا في فلسطين

الصحة بغزة: تعافي 9 حالات من كورونا.. وإنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضافاً