تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وأمير قطر...

رام الله / سما /

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس محمود عباس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الخميس، اطمأن من خلاله الأمير على أحوال شعبنا الفلسطيني.

وأعرب امير قطر عن تمنياته بأن تمر هذه الظروف التي يعاني منها شعبنا والعالم، وان يتمكن من احتواء تفشي فيروس كورونا.

من جهته، شكر الرئيس، أمير قطر على مواقفه الداعمة لشعبنا الفلسطيني، متمنيا لقطر ولشعبها الخروج من أزمة انتشار الفيروس لتواصل مسيرة التقدم والازدهار.

وكان جرى في وقت سابق، اتصال بين الرئيس محمود عباس ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.