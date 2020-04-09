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حسين الشيخ: مشروع ضم الضفة سيؤدي لانهيار كامل لكل الاتفاقيات مع إسرائيل

الخميس 09 أبريل 2020 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ: مشروع ضم الضفة سيؤدي لانهيار كامل لكل الاتفاقيات مع إسرائيل


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مساء اليوم الخميس،  إنه في الوقت الذي يحارب العالم أجمع فيروس كورونا ما زال قادة إسرائيل، يضعون في سلم أولويات سياستهم، مشروع الضم لأراضي الضفة الغربية.

وأضاف الشيخ، تغريدة له عبر حسابه الرسمي هلى موقع (تويتر): "هذا ما سيؤدي إلى انهيار كامل، لكل ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة، ودخولنا مرحلة جديدة في حال الإعلان، وتنفيذ مثل هذا القرار الإسرائيلي".



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في الوقت الذي يحارب العالم اجمع فايروس#كورونا ما زال قادة اسرائيل يضعون في سلم أولويات سياستهم مشروع الضم لاراضي الضفه الغربيه ، وهذا ما سيؤدي الى انهيار كامل لكل ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة ودخولنا مرحلة جديده في حال الإعلان وتنفيذ مثل هذا القرار الاسرائيلي.

— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) April 9, 2020
#حسين الشيخ #اسرائيل #الاتفاقيات #فيروس كورونا #السلطة الفلسطينية #ضم الضفة #الضفة الغربية

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