حسين الشيخ: مشروع ضم الضفة سيؤدي لانهيار كامل لكل الاتفاقيات مع إسرائيل

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مساء اليوم الخميس، إنه في الوقت الذي يحارب العالم أجمع فيروس كورونا ما زال قادة إسرائيل، يضعون في سلم أولويات سياستهم، مشروع الضم لأراضي الضفة الغربية.

وأضاف الشيخ، تغريدة له عبر حسابه الرسمي هلى موقع (تويتر): "هذا ما سيؤدي إلى انهيار كامل، لكل ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة، ودخولنا مرحلة جديدة في حال الإعلان، وتنفيذ مثل هذا القرار الإسرائيلي".





