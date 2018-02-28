حساب فيسبوك مسروق يزعم إصابة مواطن من بيتونيا بكورونا ووزارة الصحة تنفي

رام الله / سما /

نفت وزارة الصحة الفلسطينية ما تردد عن إصابة مواطن من بيتونيا بفيروس كورونا، وقالت بأنها تابعت ما تم نشره عبر فيسبوك حول إصابة مواطن من بيتونيا.

واوضحت الوزارة في بيان انها تواصلت مع الشرطة الفلسطينية للإبلاغ عن تداول هذه المعلومة المغلوطة، حيث لم تسجل أي إصابة بالفيروس طيلة اليوم الخميس وحتى ساعة كتابة هذا البيان (الثامنة والنصف من مساء الخميس).

واضافت بأنه تبين لها بعد تواصلها مع الشرطة بأن الحساب المذكور مسروق منذ تاريخ 28/2/2018، وتعمل وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة على تتبع هذا الحساب (الذي روجت المعلومة الكاذبة عبره) للعمل على القبض على سارقه وتقديمه للعدالة، لما ألحقه بصاحب الحساب من ضرر على كافة الأصعدة، وما أحدثه من فزع ورعب لدى أهالي الشاب والمواطنين في المنطقة.

وأهابت وزارة الصحة بالجمهور عدم الالتفات إلى أي أخبار حول فيروس كورونا إلا من خلال ما ينشره الناطق الرسمي باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أو من خلال صفحة الوزارة، ومواقع الأخبار الموثوقة.