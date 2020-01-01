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القنصل البريطاني العام يشيد بالجهود الفلسطينية في مواجهة "كورونا"

الخميس 09 أبريل 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنصل البريطاني العام يشيد بالجهود الفلسطينية في مواجهة "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

أشاد القنصل البريطاني العام في القدس "فيليب هول" بجهود السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس "كورونا".

وقال "هول" في فيديو عبر صفحة القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء اليوم الخميس، إن السلطة الوطنية عملت بشكل سريع لاحتواء الفيروس، كما أن تعاون الشعب الفلسطيني كان وما يزال موضع احترام.

وأكد أن بريطانيا ملتزمة بالعمل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لمجابهة هذا التحدي، لذلك قامت بدعم الأمم المتحدة بما فيها الأونروا، والسلطة الفلسطينية في إعداد خطة الاستجابة الخاصة بهم، مشيراً إلى أن بريطانيا حالياً هي الداعم الأكبر لخطة الاستجابة لدى الأمم المتحدة.

وطالب "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال، بتحمل مسؤولياتها في مجابهة التحديات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد التزام بريطانيا بمساعدة السلطة الوطنية الفلسطينية في التغلب على هذا الفيروس.

وأعرب عن أسفه لعدم قدرة القنصلية على الاحتفال بعيد الملكة هذا الأسبوع في رام الله، بسبب تفشي فيروس "كورونا".

#القنصل البريطاني العام #فيليب هول #السلطة الفلسطينية #فيروس كورونا

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