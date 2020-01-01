أبو بكر: سنلاحق ونحاسب كل من يسيء لأسرانا ويروج الإشاعات

رام الله / سما /

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن الهيئة ستلاحق وتحاسب كل من يسيء للأسرى وينشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المغرضة، في ظل ما نشرته طبيبة عبر صفحتها على "فيسبوك" وتشكيكها بظاهرة النطف المحررة من داخل سجون الاحتلال، خاصة وأن الإجراءات التي تُتخذ في عملية تهريب النطف واضحة وثابتة من الناحية الشرعية والطبية على حدٍ سواء.

واعتبر أبو بكر في تصريح صحفي اليوم الخميس، ظاهرة النطف المحررة ثورة أخلاقية وانسانية بامتياز، وانتصاراً على السجّان رغم أنف الاحتلال، كما أنها تعكس الإرادة الفولاذية التي يتمتع بها الأسرى، وتجاوزاً لكل القضبان والحدود رغم قسوة السجان، وظروف السجن القهرية والسنوات الطويلة التي مضت من أعمارهم محرومين من حريتهم.

وقال أبو بكر إن هذه التصريحات إساءة للأسرى والقيم والأخلاق الفلسطينية، وتهدف إلى خلق البلبلة والفوضى في ظروف أحوج ما نكون فيها إلى الوحدة والتراص، ولا تخدم سوى أجندة مخابرات الاحتلال التي تسعى جاهدة إلى محاربة هذه الظاهرة.