القاهرة: شكري يبحث مع مفوض "الأونروا" تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في ظل "كورونا"

القاهرة /سما/

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع المفوض العام الجديد لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، سبل تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل التطورات الحالية وانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وما يشكله من تحديات، تتطلب تقديم الخدمات والدعم لهم.

وأكد الجانبان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الخميس، ضرورة استمرار التعاون مع الوكالة، في سبيل دعمها لمواجهة التحديات المقبلة.

وأعرب شكري عن تقدير مصر للدور الإنساني والإغاثي الهام للأونروا، في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، ثمن لازاريني الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في دعم الوكالة، والجهود المصرية المُستمرة على الساحة الفلسطينية، مُعرباً عن تطلعه إلى التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.