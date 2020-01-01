فتح: لولا التكامل بين قطاعات شعبنا ما حققنا نجاحا بمحاربة كورونا

رام الله / سما /

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إنه لولا التكامل بين الجهات الرسمية ممثلة بالرئيس محمود عباس والحكومة بكافة أذرعها المدنية والامنية، وعلى رأسها حركة فتح والقطاعات الشعبية والقطاع الخاص، لما تحقق هذا النجاح في محاربة جائحة كورونا التي أصابت العالم.

وأضاف القواسمي في بيان اليوم الخميس، إن القيادة الفلسطينبة إذ تضع السلامة العامة كأولوية في هذه المرحلة، فلا يعني هذا مطلقا أن يغيب عن بالها الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجه شعبنا والقطاع الخاص وارتداداته على نسبة عالية من شعبنا، وعلى الحكومة نفسها التي تعاني الآن من وضع اقتصادي صعب، مؤكدا أن الاقتصاد وهموم القطاع الخاص الذي نتج عن حالة الطوارئ على طاولة الرئيس والحكومة وكافة المؤسسات الاقتصادية الرسمية.

ووجه الشكر لشعبنا بجميع أطيافه الذي يضرب أروع نماذج الالتزام الوطني والتكافل والتعاضد في مواجهة هذا الفيروس.