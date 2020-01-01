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جنين: الشرطة تغلق منجرة وتقبض على 8 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ

الخميس 09 أبريل 2020 08:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الشرطة تغلق منجرة وتقبض على 8 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ


جنين / سما /

 أغلقت شرطة جنين، اليوم الخميس، منجرة وقبضت على 8 أشخاص، لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، أن دورياتها في المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريفها، للتأكد من ضمان تنفيذ التعليمات، وقرارات القيادة الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس "كورونا" وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وأضافت: تخلل ذلك إغلاق منجرة، وإلقاء القبض على 8 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.

#الشرطة #جنين #طوارئ

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