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سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن الشيكات المعادة

الخميس 09 أبريل 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة النقد تصدر تعليمات جديدة بشأن الشيكات المعادة


رام الله / سما /

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، تعليمات جديدة إلى كافة المصارف والبنوك

العاملة في الأراضي الفلسطينية، حول آلية التعامل مع نظام المقاصة والشيكات المعادة خلال فترة الطوارئ التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقالت سلطة النقد في بيان لها :"إنها قررت ان تكون فترة إعادة الشيكات المقدمة للتقاص، اعتبارًا من تاريخ 1242020، لـثلاثة أيام كحد اقصى".

وأضافت : أن على المقدم أن يتم التبليغ على نظام تحت بند أسباب أخرى، حال استمرت إعادة الشيكات المقدمة للتقاص فارغة الرصيد بسبب الظروف الحالية.
وجاء بيان سلطة النقد على النحو التالي:



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#سلطة النقد #الشيكات المعادة #فلسطين #طوارئ

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