منظمات دولية وفلسطينية واسرائيلية تطالب الاحتلال بادخال اللوازم الطبية والمعدات لغزة

غزة / سما/

دعت منظمات حقوقية دولية وفلسطينية واسرائيلية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما، لتمكين نظامه الصحي من العمل بالشكل الأنسب لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد.

وطالبت هذه المنظمات سلطات الاحتلال بالتزامها باتخاذ تدابير لإنقاذ الحياة والسماح بدخول المعدات واللوازم الطبية في إطار مواجهة خطر تفشي الفيروس في قطاع غزة.

وفي بيان مشترك، اليوم الخميس لكل من منظمة "أوكسفام" و منظمة "Human Rights Watch" ومركز الميزان لحقوق الانسان و"بيتسيلم" لحقوق الانسان ، حثت "إسرائيل" كسلطة قائمة بالاحتلال على دعم النظام الصحي الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت إن: "النظام الصحي الفلسطيني يعاني من نقص حاد في المعدات والأدوية والخبرات، ولن يتمكن من التعامل مع هذا الوباء بشكل منفرد".

وأضافت: "ننظر ببالغ القلق للكارثة الإنسانية المتوقع حدوثها مع تشخيص أكثر من 250 فلسطينيًا بفيروس كورونا في الضفة الغربية و12 آخرين في قطاع غزة".

وشددت المنظمات على إعطاء الاحتلال ضمانات في السماح بالوصول الآمن والعاجل إلى غزة والضفة الغربية للطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني والأدوية والمعدات الطبية.

وأكدت ضرورة إزالة القيود المفروضة على حركة البضائع وأي معوقات أخرى على النشاط التجاري والاقتصادي التي يقوض الصحة العامة.