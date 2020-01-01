ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى اللحظة

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الخميس، إنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" حتى الآن.

وأضاف ملحم خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أن 150 عينة ظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، وبذلك لم تسجل اليوم أي إصابات، والأرقام تبعث على الارتياح، لكننا لم ننتهي بعد من هذا الوباء.

وشدد على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة، والبقاء بالمنازل، لمحاربة هذا الوباء والانتصار عليه.

وأشار إلى أن بقاء المواطنين في المنازل حماية لهم وللمجتمع، لأن بيوتهم هي ملاذاتهم الآمنة من هذا الوباء.

وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية أطلع سفراء وممثلي وقناصل دول العالم لدى فلسطين على احتياجات شعبنا لمواجهة كورونا والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، خلال لقاء جرى، اليوم الخيمس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وقال ملحم "خصصنا للتجمعات البدوية من جميع الوزارات برامج وميزانيات لمواجهة وباء الاحتلال ووباء كورونا"، مضيفا "خيارنا واضح، الصحة هي الأساس ولا أي جدال فيها، وحياة أهلنا لا تتعوض، لذلك وجه الرئيس رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على حياة الناس، والاصدقاء والاتحاد الاوروبي يساعدوننا، كذلك عبر الصناديق الوطنية سنجتاز هذه الظروف".

وأكد أن الاجراءات الاحترازية هدفها توفير الصحة والرعاية الصحية، وألا نصل إلى ما وصلت اليه بعض الدول، التي نتمنى لشعوبها الصحة والعافية.