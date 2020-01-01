الصحة بغزة: تعافي 9 حالات من كورونا.. وإنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضافاً

غزة / سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، وزارة الصحة انهت إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضاف في مراكز الحجر الصحي من بينهم 241 من الطواقم الصحية ورجال الامن والخدمات خلال الأسبوع الجاري.

واوضح القدرة، أن وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية تواصل متابعة جملة الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا في قطاع غزة.

وأضاف: ندعو الله عز وجل الرحمة للمتوفين بمرض كورونا من أبناء شعبنا في الوطن والشتات كما ندعوه أن يُنعم على كافة المصابين بالشفاء والعافية.

ثمن القدرة، الجهود العظيمة التي تبذلها الطواقم الصحية والشرطية ومقدمي الخدمات المساندة والعاملين في شركات النظافة رغم المخاطر.

وأشار الى أنه تم إنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ 1231 مستضافاً في مراكز الحجر الصحي من بينهم 241 من الطواقم الصحية ورجال الأمن والخدمات خلال الأسبوع الجاري.

وأضح أنه يتوجب على كافة مغادري مراكز الحجر الصحي الالتزام بتعليمات الوقاية وتجنب الاختلاط والتزاور وتطبيق التباعد الاجتماعي.

ونوه الى أن وزارة الصحة لازالت تتابع صحياً 807 مستضافين داخل 17 مركز حجر صحي في قطاع غزة وجميعهم بحالة جيدة.

وقال القدرة، إنه تم تعافي حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا في قطاع غزة ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 9 حالات، كما أن الحالات الأربعة المصابة المتبقية في مستشفى العزل بوضع صحي مطمئن ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وبين القدرة، أن المختبر المركزي يفتقر لمواد الفحص الخبري لفيروس كورونا اللازمة لإجراء الفحوصات المسحية للمستضافين.

وجددت وزارة الصحة، نداء الاستغاثة لكافة الجهات المعنية للإسراع في توفير مواد فحص فيروس كورونا للمختبر المركزي دون الحاجة لإرسال العينات الى خارج قطاع غزة.

طالبت الصحة بغزة، المؤسسات الأممية المطلعة على خطورة الوضع الصحي في قطاع غزة باتخاذ خطوات ملموسة لتمكين الطواقم الطبية من تحقيق الاستجابة الأولى لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف القدرة: وزارة الصحة بحاجة ماسة لتوفير متطلباتها العاجلة من الأدوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا وأجهزة التنفس الصناعي وأسرة العناية المركزة لمواجهة جائحة كورونا.

وأكد، على كافة المواطنين الالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة وتجنب التجمعات والاماكن العامة وشاطئ البحر وعدم التحرك الا للضرورة وخاصة كبار السن والاطفال وذوي الامراض المزمنة وضعف المناعة ومرضى الجهاز التنفسي من اجل سلامتهم وسلامة المجتمع