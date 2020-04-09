الأجهزة الأمنية بغزة تُفرج عن الكاتب عبد الله أبو شرخ

غزة / سما /

اصدرت الجيهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الخميس، بيان حول قضية الموقوف الكاتب عبد الله ابو شرخ والذي تم الافراج عنه عصر اليوم بجهود من الجبهة.

وفيما يلي نص بيان الجبهة كما وصل سما الاخبارية:

تابعت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قضية الموقوف / عبدالله أبو شرخ وذلك من منطلق المسؤولية الوطنية والحرص على الحريات العامة مع الجهات صاحبة الاختصاص.

وعليه فقد أكدت لنا قيادة حركة المقاومة الإسلامية - حماس في اجتماع رسمي أنه لا يوجد أي معتقل سياسي في قطاع غزة.

وبعد متابعة الإخوة في قيادة وزارة الداخلية بغزة أفادونا أن أبو شرخ ليس معتقل على قضية سياسية بل على قضية جنائية.

وبناءً على ذلك عًقد لقاءً مع الأخ المناضل /النائب العام، وتم الاتفاق على الإفراج عن الموقوف /أبو شرخ على أساس الالتزام بالنظام والقانون.

وعليه تم الإفراج عنه عصر اليوم الخميس الموافق 9/4/2020.

وعليه فان الجبهة الشعبية تؤكد على الالتزام بالنظام والقانون والحفاظ على الحريات العامة، وتطالب كافة الجهات بالتصدي لكل مروجي الإشاعات التي تهدف النيل من نضال وكفاح وصمود شعبنا .

وفي نفس السياق تؤكد الجبهة شكرها وتثمينها للأخ / النائب العام على استجابته الكريمة من أجل الإفراج عن الموقوف /عبدالله ابو شرخ .

ومعاً وسوياً من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال وزوال الاحتلال