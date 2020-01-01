خيمة وحقائب معقمات من هيئة مقاومة الجدار لمحافظة قلقيلية

قلقيلية / سما /

- تسلم اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، اليوم، خيمةً من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم نصبها في مستشفى الوكالة (الأونروا) بمدينة قلقيلية ليتم استخدامها في الفرز، في ظل تفشي وباء كورونا، إضافةً إلى حقائب معقمات.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها المهندس وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والوفد المرافق له لمحافظة قلقيلية، في إطار التعاون الذي تقوم به الهيئة مع المؤسسات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا. وشارك في نصب الخيمة محمود ولويل، أمين سر حركة فتح- إقليم قلقيلية، وأعضاء من الإقليم، ومدير مستشفى الوكالة خلدون زيد مدير وطاقم من المشفى.

وأشاد رواجبة بجهود هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ورئيسها وطواقمها العاملة في الميدان، لافتاً إلى أن المرحلة تتطلب وحدة الجهود وتضافرها.

من جانبه، تحدث عساف عن صعوبة المرحلة وخطورتها، وحيا صمود المواطنين في محافظة قلقيلية والتزامهم بالإجراءات الوقائية والتعليمات، وقال: "إن هذه المبادرة تندرج في إطار المسؤولية الوطنية الملقاة على الهيئة في الوقوف مع أبناء شعبنا ومؤسساته، ليس فقط لمقاومة الاحتلال والاستيطان، وإنما أيضاً في المساعدة في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي".

وكانت الهيئة قدمت ثلاث خيم تم نصبها في محافظة قلقيلية، قُدمت للمستشفى الحكومي ونقطة الفرز على مدخل المدينة.