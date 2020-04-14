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رابط فحص اسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أبريل 2020

الخميس 09 أبريل 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط فحص اسماء المستفيدين من شيكات الشؤون الاجتماعية لشهر أبريل 2020


غزة / سما /

رابط فحص أسماء المستفيدين من وزارة الشؤون الاجتماعية الدفعة الأولى 2020 من خلال ( الرابط التالي) عن طريق استعلام مواطن برقم الهوية ...

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وأمس الاربعاء، أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية ستصرف الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020 ، في المحافظات في غزة والضفة على حد سواء.

وأوضح الوزير، أن عملية الصرف ستتم لعدة أيام وفق جدول زمني تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك الفلسطينية خلال الايام القادمة لضمان سلامة المستفيدين وتجنبا للاكتظاظ.

وأضاف مجدلاني، في بيانه، "أن هذه الدفعة تشمل 114.658 أسرة، بمبلغ إجمالي 136.313.813 مليون شيقل"، أما بخصوص توزيع المبالغ المالية لهذه الدفعة فقد بلغت حوالي 106 مليون شيقل لقطاع غزة، والضفة 30 مليون شيقل.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ حوالي 80 ألف أسرة، وحوالي 35 ألف أسرة بالضفة الغربية، وأنه تمت إضافة ما يقارب 10 الاف أسرة جديدة ستستفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية من قطاع غزة، كانت على قائمة الانتظار.

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