جونسون حالته الصحية آخذة في التحسن: يستطيع الجلوس ويتفاعل مع الأطباء

لندن /سما/

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخميس، إن حالته الصحية آخذة في التحسن، وإنه يستطيع أن يجلس الآن بسريره، ويتفاعل بإيجابية مع الأطباء، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.

وأمضى رئيس الوزراء البريطاني ليلة ثالثة في العناية المركزة للعلاج من مضاعفات مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا ولكنه يتحسن، بينما تستعد حكومته لمناقشة مراجعة أكثر عمليات العزل العام صرامة في تاريخ بريطانيا وقت السلم.

مكتب جونسون كان قد أكد الأربعاء أن حالة رئيس الوزراء الصحية تتحسن على نحو مطرد، بينما يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت متحدثة باسم رئاسة الوزراء: "يواصل رئيس الوزراء التحسن على نحو ثابت. لا يزال في وحدة العناية المركزة".

ان جونسون قد أدخل مستشفى سانت توماس مساء الأحد متأثراً بارتفاع مستمر في درجة الحرارة مع سعال، مما استدعى نقله إلى وحدة الرعاية المركزة يوم الاثنين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة البريطانية أن حالة جونسون مستقرة ويتفاعل إيجابا مع العلاج، كما أن معنوياته عالية، مضيفة أنه "لا يعمل من المستشفى، لكنه يتواصل مع فريقه عندما يحتاج لذلك".

يذكر أن بريطانيا سجلت 1000 وفاة، الأربعاء، في حصيلة قياسية، ما رفع عدد الوفيات بكورونا فيها إلى 7097 وفاة، بينما تم تسجيل 5490 حالة إصابة جديدة بيوم واحد.