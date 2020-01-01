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مدير صحة نابلس: مصدر إصابة المسعف بفيروس كورونا ما زال مجهولا

الخميس 09 أبريل 2020 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير صحة نابلس: مصدر إصابة المسعف بفيروس كورونا ما زال مجهولا


نابلس / سما /

أكد مدير صحة نابلس رامز دويكات أن مصدر العدوى للمسعف المصاب بفيروس "كورونا" ما زال مجهولا حتى اللحظة، معربا عن امله في حصر المخالطين للمسعف في أقرب وقت ممكن، خاصة وان المسعف لم يلتزم بالحجر المنزلي.

وقال دويكات في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن المسعف لم يكن ملتزما بالحجر المنزلي مما أدى إلى توسيع رقعة المخالطين له، مؤكدًا أن وضعه الصحي مستقر ويعاني من بعض الاعراض الطفيفة.

وأضاف دويكات أن تتبع العدوى يستغرق وقتا طويلا وأن العمل مستمر لتتبع المخالطين والعودة لتواريخ قديمة الامر الذي قد يرفع عدد المصابين او المخالطين.

#صحة نابلس #فيروس كورونا #الحجر المنزلي

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