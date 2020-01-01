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بيان من سفارتنا في تركيا حول الطلاب والمواطنين العالقين

الخميس 09 أبريل 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان من سفارتنا في تركيا حول الطلاب والمواطنين العالقين


انقرة /سما/

أكدت سفارة فلسطين في تركيا أنها وبناءً على تعليمات من الرئاسة والحكومة ووزارة الخارجية تتابع ملف المواطنين والطلاب العالقين في الجمهورية التركية، ومنذ اللحظة الأولى لم تدخر أي جهد في سبيل العمل على عودتهم إلى أرض الوطن.

وأوضحت أن الحكومة ووزارة الخارجية أجريتا وتجريان الاتصالات على أعلى مستوى مع الأردن ومصر بهذا الصدد.

كما أن السفارة على تواصل يومي مع السفارة الأردنية في تركيا بخصوص سكان الضفة من الضفة الغربية وكذلك مع السفارة المصرية في تركيا من أجل مواطني قطاع غزه، حيث تم حصر الاسماء وتزويد السفارتين بهما من أجل ضمان إدراجهم في أي عملية إجلاء مرتقبه علما أن الدولتين لم تجليا رعاياهما أصلا بسبب إغلاق مطاري الملكة علياء الدولي ومطار القاهرة الدولي.

وحول طائرة الإجلاء التركية التي حملت على متنها يوم أمس ١٠٩ طلاب من طلاب فلسطينيي الداخل والقدس، فشكرت السفارة الحكومة التركية على التسهيلات التي قدمتها لإتمام هذه الرحلة الى مطار اللد، مبينةً أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت أن يكون على متنها أي مواطن أو طالب من الضفة الغربية أو قطاع غزه.

#تركيا #الجالية الفلسطينية #العالقين #السفارة الفلسطينية #قطاع غزة

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