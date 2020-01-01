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٢٠ مصاباً يتماثلون للشفاء و٣ بالعناية في مركز الحجر الصحي برام الله

الخميس 09 أبريل 2020 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
٢٠ مصاباً يتماثلون للشفاء و٣ بالعناية في مركز الحجر الصحي برام الله


رام الله / سما /

أكد مدير مركز الحجر الصحي بمشفى هوجو تشافيز في بلده ترمسعيا مراد كراجه، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في المشفى بلغ ٢٣ مصابا بينهم 20 حالتهم مستقرة وبدؤوا بالتشافي.

وقال كراجة في حديث لإذاعة صوت فلسطين أن 3 مصابين يتواجدون في قسم العناية المركزة أحدهم على جهاز التنفس الاصطناعي بسبب التهاب حاد في الرئتين وقصور في عملها إضافة إلى وجود مضاعفات أخرى لكن حالته استقرت منذ الامس، مشيراً إلى أن الحالتين الاخريين تعانيان من التهاب رئوي مع تزويدهما بالأكسجين.

وأوضح أنه حسب البروتوكول الطبي تم اخذ 10 عينات من المرضى العشرين وأنه في حال كانت نتائجهم جيدة سيصار الى اخذ فحوصات لهم بعد ٤٨ ساعة ليتم تجديد الفحص بعد 24ساعه وإذا تبين الشفاء يغادرون المركز للحجر المنزلي على ان تعاد فحوصاتهم بعد 14 يوماً.

#الحجر الصحي #فيروس كورونا #رام الله #مشفى هوجو تشافيز

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