أول تعليق من حماس بخصوص اعتقال الأمن الداخلي بغزة "رامي أمان"

غزة / سما /

قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن حركته تُقدّر ما قامت به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من توقيف مجموعة من الأشخاص لمحاولتهم إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال.



وأضاف قاسم في تصريح صحفي: "نقدر عالياً الرأي العام الذي ينتفض في وجه أي محاولة للتطبيع مع الاحتلال".



وأوضح بالقول: "نؤكد على موقفنا الثابت بتجريم أي سلوك تطبيعي مع الاحتلال، واعتباره طعنة في ظهر تضحيات شعبنا".



وأكد أن العلاقة مع الاحتلال لن تكون إلا علاقة صراع متواصل، حتى طرده من كامل الأرض الفلسطينية.



يذكر أن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أكد الأمن الداخلي أوقف رامي أمان والمشتركين معه بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال.