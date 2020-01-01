"الاقتصاد" تغلق مشغل خياطة وتحيل مخالفين للنيابة في رام الله

رام الله / سما /

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، مشغل خياطة يعمل على إنتاج كمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس.

وبينت مديرة مديرية الوزارة هزار أبو بكر، أن الاغلاق تم بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، وجاء بعد رسوب المنتج في الفحص المخبري وتم التحفظ على الكميات المنتجة، مؤكدة أن السوق خال من هذا المنتج.

كما أحالت المديرية مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية عدم اشهار الاسعار، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية تم ضبطها اثناء جولة ميدانية لطواقم الوزارة على المحلات التجارية، وتحفظت الطواقم بالتعاون مع الضابطة الجمركية على سيارة موزع تحتوي على كمامات ولباس واقي ومعقمات مجهولة المصدر لفحصها واتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة.