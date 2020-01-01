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الاحتلال يفتح عبارات ضخمة بين قلقيلية وحبلة لتسهيل مرور العمال من وإلى أراضي الـ48

الخميس 09 أبريل 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفتح عبارات ضخمة بين قلقيلية وحبلة لتسهيل مرور العمال من وإلى أراضي الـ48


قلقيلية / سما /

 أفادت مصادر محلية قيام جيش الاحتلال بفتح عبارات ضخمة تستخدم لتصريف مياه الأمطار بين أراضي قلقيلية وبلدة حبلة جنوب شرق المدينة وأراضي الـ48، من خلال رفع الحماية الموجودة على فتحات العبارات، لتسهيل مرور العمال من وإلى أراضي عام 48، ووثق شهود عيان فتح العبارات ووجود جنود الاحتلال بالقرب منها ورفع الحواجز الحديدية.

كما أفادت المصادر، أن الاحتلال في محافظة قلقيلية قام في الآونة الأخيرة بفتح عدة بوابات وفتحات مقامة على الجدار العنصري لتهريب العمال وقامت لجان الطوارئ واللجان المساندة لها والأجهزة الأمنية بمتابعة العمال وتحويلهم لمدرسة القلب الكبير غربي مدينة قلقيلية، المخصصة للحجر الصحي وسحب عينات منهم لفحصها، واتضح أن جميع العينات التي سحبت كانت سلبية وعددها بالمئات، دون أن يسجل في قلقيلية إصابات بفيروس كورونا.

يشار إلى أن الحكومة الفلسطينية طالبت حكومة الاحتلال بالتنسيق لرجوع العمال وعدم تسهيل دخولهم من خلال فتحات الجدار للسيطرة على الوضع الصحي، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بقواعد السلامة العامة واستمر إدخال العمال بهذه الطريقة في معظم المناطق.

#جيش الاحتلال #عبارات #عمال #اسرائيل #قلقيلية #فيروس كورونا

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