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غزة: الأمن الداخلي يوقف متورطين بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال

الخميس 09 أبريل 2020 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الأمن الداخلي يوقف متورطين بإقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال


غزة / سما /

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أنه بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية؛ أوقف جهاز الأمن الداخلي صباح اليوم رامي أمان والمشتركين معه في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الاسرائيلي عبر الانترنت، حيث تم إحالتهم للتحقيق، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وقال البزم في تصريح صحفي ، إن الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر، للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب، وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر.

وأضاف أن إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الاسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته.

#الأمن الداخلي #الاحتلال #تطبيع

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