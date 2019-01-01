أول تعليق سعودي على خبر إصابة أفراد من آل سعود بكورونا

وكالات / سما /

علق الأمير السعودي عبد بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، والذي كشف عن إصابة 150 أميرا من آل سعود بفيروس كورونا.



وقال ابن مساعد المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض".



ورغم أنه لم ينف الخبر إلا أنه قال: "فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج".



وكشفت الصحيفة أمس، نقلا عن مسؤولين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، أنه خصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا من العائلة المالكة، وأن هناك 500 سرير جرى تحضيرها لإصابات محتملة من العائلة والمقربين منهم.



وأشارت إلى أن الملك سلمان، انعزل في جزيرة بالقرب من مدينة جدة، خوفا من انتقال العدوى إليه، في حين توجه ولي عهده محمد مع عدد من الوزراء إلى موقع آخر على ساحل البحر الأحمر.



