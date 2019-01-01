حماس: الشعب الفلسطيني لن ينسى جرائم الاحتلال

غزة / سما /

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني لن ينسى ولن يغفر للاحتلال جرائمه المتواصلة منذ اللحظات الأولى لقدوم العصابات "الصهيونية" لأرض فلسطين وحتى الآن.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي له في ذكرى مجزرة دير ياسين "الكيان الصهيوني قام بالأساس على المجازر والجرائم، وبالتالي لن يكون له مستقبل على أرض فلسطين".

وتابع "مجزرة دير ياسين تضاف إلى سلسلة المجازر و الجرائم الصهيونية ضد أمتنا العربية، مما يؤكد أن الكيان الصهيوني كان وسيبقى العدو المركزي للأمة الذي يجب أن تتوحد جهودها في محاربة مشروعه الاستعماري".

وواصل "شعبنا الفلسطيني و برغم عشرات المجازر والحروب، إلا أنه أكثر تمسكًا بكامل أرضه وحقه بالحرية عبر مقاومته المتواصلة ونضاله المستمر".