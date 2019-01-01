  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنام تعلن عودة الأمور لسابقها في بيتونيا بشروط

الخميس 09 أبريل 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنام تعلن عودة الأمور لسابقها في بيتونيا بشروط


رام الله / سما /

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، الخميس، إعادة الأمور في بيتونيا غرب رام الله، لوضعها السابق "قبل الإغلاق الكامل" على أن تكون الحركة مقتصرة على المشاة فقط دون مركبات.

وأشارت المحافظ ليلى غنام في بيان، إلى أن هذا القرار اتخذ بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد أن اتضح أن العينات العشوائية التي أخذت في البلدة نتائجها مطمئنة.

وأكدت غنام أن القرار يشمل الحركة داخل بيتونيا وليس الخروج منها والدخول إليها، حيث أن الحواجز الرئيسة ستبقى على مداخلها، ولكن سيتاح للمواطنين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الخامسة التحرك داخليًا مشيًا على الأقدام لتأمين احتياجاتهم.

وقالت إن هدف هذه القرارات بقاء الحالة الراهنة تحت السيطرة، للحيلولة دون الرجوع لقرارات أشدّ صرامة.

وجرى إغلاق مداخل بيتونيا منذ ثلاثة أيام، ومنع دخولها أو الخروج منها، وإغلاق كافة محلاتها التجارية وحظر التجول فيها، بعد وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها إلى 13 إصابة.

#ليلى غنام

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

الصين ترد على تهديد ترمب بتعليق دفع المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..

الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

إسرائيل تخنق غزّة وتمنع عن القطاع التواصل عبر الإنترنت مع العالم

لبنان توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

غزة: نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة التصوير داخل مستشفى العزل برفح

الأخبار الرئيسية

الايجاز الصحفي: لا اصابات جديدة بكورونا في فلسطين والحصيلة تستقر عند 263

الجنود الاسرى

صحيفة: حراك مصري على خط تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل

الطائرات الاسرائيلية

لبنان توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

45344

الولايات المتحدة تدعم جيش الاحتلال بمليون قناع طبي بدلاً من "نيويورك المنكوبة"

"كورونا" تضرب العائلة السعودية المالكة: نقل امير الرياض للعناية المركزة