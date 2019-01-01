غنام تعلن عودة الأمور لسابقها في بيتونيا بشروط

رام الله / سما /

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، الخميس، إعادة الأمور في بيتونيا غرب رام الله، لوضعها السابق "قبل الإغلاق الكامل" على أن تكون الحركة مقتصرة على المشاة فقط دون مركبات.

وأشارت المحافظ ليلى غنام في بيان، إلى أن هذا القرار اتخذ بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد أن اتضح أن العينات العشوائية التي أخذت في البلدة نتائجها مطمئنة.

وأكدت غنام أن القرار يشمل الحركة داخل بيتونيا وليس الخروج منها والدخول إليها، حيث أن الحواجز الرئيسة ستبقى على مداخلها، ولكن سيتاح للمواطنين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الخامسة التحرك داخليًا مشيًا على الأقدام لتأمين احتياجاتهم.

وقالت إن هدف هذه القرارات بقاء الحالة الراهنة تحت السيطرة، للحيلولة دون الرجوع لقرارات أشدّ صرامة.

وجرى إغلاق مداخل بيتونيا منذ ثلاثة أيام، ومنع دخولها أو الخروج منها، وإغلاق كافة محلاتها التجارية وحظر التجول فيها، بعد وصول عدد الإصابات بفيروس كورونا فيها إلى 13 إصابة.