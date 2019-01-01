مهدي يقرر البقاء في خدمات النصيرات

غزة / سما /

توصل نادي خدمات النصيرات، الذي أخفق الموسم الماضي في الصعود إلى الدرجة الممتازة، محتلاً رابع ترتيب الدرجة الأولى، إلى اتفاق مع مدافع الفريق الأول الأيسر أحمد مهدي للظهور معه الموسم المقبل، ذلك بتجديد عقده الموسم المقبل، وبقاءه مع الفريق بطلب من المدرب محمد صيدم.

وكانت إشكالات نشبت بين اللاعب وناديه، قبل أن يتم التوصل إلى حل، حيث تراجع عن الرحيل والحنان لناديه الأم بالعودة إلى صفوفه مع رغبة الجهاز التدريبي بوجوده ضمن التركيبة الرئيسية للفريق. قال صيدم إن مهدي يمثل إضافة قوية للفريق في منطقة الدفاع خاصة الجهة اليسرى،ويعتبر من الركائز الأساسية التي كان يعتمد عليها في الموسم الماضي وظهر بشكل مميز معه.

وبدوره، قرر محمد زهد رحيله عن ناديه خدمات النصيرات مع انتهاء الموسم الحالي، وقدم الشكر إلى الأسرة الرياضية كافة، مشيراً إلى ان سبب الرحيل لا يتعلق بالجانب المالي، وإنما أسباب أخرى أبلغها للمدرب صيدم.

على صعيد آخر، نجح نادي المجمع الإسلامي الصاعد إلى الدرجة الأولى هذا الموسم في إتمام أولى صفقاته في الانتقالات الصيفية, بتعاقده مع المدافع عمرو عطا الله لمدة موسم واحد, قادما من التفاح, وذلك ضمن خطته تجديده عقود أغلب لاعبيه, للإبقاء على التركيبة الرئيسة للفريق الذي حقق لقب دوري الدرجة الثانية في فرع غزة والشمال، مسجلاً 25 نقطة إلى جانب 6 أندية منافسة.

كما قرر لاعب نادي الجلاء، علاء ظهير الرحيل عنه عقب الوصول إلى الممتازة مع نهاية عقده مع الفريق، وكذلك رحيل المهاجم أحمد سعد عن التفاح والعودة إلى ناديه اتحاد بيت حانون الرياضي، وقرر كل من رامي البيوك، وخالد عياش ترك خدمات خان يونس، حيث تلقى الأخير عدة عروض من أندية الدرجة الممتازة، في المقابل، أكد اللاعب عبد الرحمن وشاح تمسكه بناديه شباب رفح، نافياً أي نية للرحيل. بدوره، قرر نادي خدمات الشاطئ، محمد الحمامي العودة إلى فريقه الأزرق مع نهاية إعارته لخدمات البريج، حيث ظهر بصورة مميزة مع البريج الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى. وكان عميد عوض رئيس نادي الشاطئ كشف عن نية الإدارة استعادة لاعبيه المعارين، في الوقت الذي قرر فيه طارق مسعود ترك الجلاء،

بعد موسم مميز في الصعود إلى الدرجة الممتازة، وكذلك الحارس أمين الهسي ترك خدمات البريج لصالح خدمات النصيرات. وقرر يحيى النجمي ترك ناديه اتحاد بيت حانون، وأحمد عجور من نادي الأقصى، وحصل محمود الشنباري على انتقاله من نادي فلسطين بعد عدة مواسم قضاها مع اتحاد بيت حانون والتفاح وشباب جباليا والهلال وبيت حانون الأهلي والمجمع الإسلامي والصلاح وبيت لاهيا، ونال حارس الرضوان نايف الغول على الاستغناء الخاص به، وحصل إبراهيم الترامسي رحيله عن الأهلي، وبلال جندية عن نادي فلسطين. وكان جندية حصل على لقب هدافي الدرجة الثانية، وظهر مع أندية المجمع الإسلامي، وحطين.

أما المهاجم هلال الغواش، أحد ابرز مهاجمي خدمات رفح، فقرر البقاء في خدمات رفح رغم تلقيه عدة عروض وإغراءات كبيرة، إلا في حالة حصوله على احتراف خارجي.

وقال الغواش: إنه لن يترك فريقاً بمكانة الخدمات بطل الدوري له فضل كبير عليه، وكان سبباً في نجوميته التي وصل إليها، خاصة أن كل لاعب يتمنى أن يكون في ناد في مقدمة الأندية في حصد الألقاب والبطولات.