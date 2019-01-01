نادي شباب رفح يفرض قيوداً على لاعبيه قبل مواجهات الكأس

غزة / سما /

قرر مجلس إدارة نادي شباب رفح منع الجهاز الفني ولاعبي الفريق الإدلاء بالتصريحات الإعلامية حتى نهاية الموسم الحالي، للحفاظ على الاستقرار داخل أسوار النادي، والتركيز في مشوار الفريق في بطولة كأس القطاع، حيث ينافس الفريق في الدور ربع النهائي في البطولة المتوقفة بسبب جائحة " كورونا".

وقال رأفت خليفة مدرب الفريق إن مجلس الإدارة أكد على تطبيق اللائحة الداخلية بحق من يخالف التعليمات في ظل عودة حالة الاستقرار التي تأثرت في بطولة الدوري. وأضاف أن النادي الذي عاني في بطولة الدوري الممتاز من الهبوط، سيعمل على العودة من جديد تماشياً مع القاعدة الجماهيرية التي يملكها، وكونه أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب.