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هداف الدوري يرحل للدرجة الثانية

الخميس 09 أبريل 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
هداف الدوري يرحل للدرجة الثانية


غزة / سما /

تعاقد نادي أهلي النصيرات مع المهاجم إسماعيل أبو دان, استعدادا للظهور معه في دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" الموسم المقبل.

واتفق نادي أهلي النصيرات مع أبو دان على اللعب معه مدة موسم واحد, عقب رحيله عن صفوف الجلاء مؤخرا.

ويعدّ المهاجم إضافة جيدة لفريقه الجديد, بعدما توّج هدافا لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم برصيد 11 هدفا, بالتساوي مع محمد الحداد مهاجم بيت حانون الأهلي المنضم حديثا لغزة الرياضي.

يشار إلى أن أبو دان لعب الموسم الحالي مع الجلاء, وكان أحد العناصر الرئيسية في وصوله للدرجة الممتازة, بحلوله وصيفا لدوري الأولى برصيد 39 نقطة, بفارق نقطة خلف التفاح "البطل".

#إسماعيل أبو دان #أهلي النصيرات #دوري الدرجة الثانية

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