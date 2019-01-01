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جورج وأمل كلوني يتبرعان بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مكافحة كورونا

الخميس 09 أبريل 2020 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
جورج وأمل كلوني يتبرعان بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مكافحة كورونا


وكالات / سما /

ذكرت تقارير اليوم الخميس أن الممثل الأمريكي جورج كلوني وزوجته أمل تبرعا بأكثر من مليون دولار للمساعدة في تخفيف تداعيات فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن جورج (58 عاما) وأمل (42 عاما)جورج كلوني وزوجته أمل يتبرعان بأكثر من مليون دولار للمساعدة في مكافحة فيِروس كورونا

سوف يوزعان تبرعاتهما على ست منظمات.

وقالت الصحيفة إنه سوف يتم توجيه جزء من أموال التبرع لمساعدة زملاء جورج في هوليوود الذين تضرروا من توقف صناعة السينما بسبب فيروس كورونا.

وسوف يتم توجيه 250 ألف دولار لكل من صندوق رابطة السينما والتلفزيون وصندوق العمدة في لوس انجليس وصندوق آخر للعاملين في مجال السينما.

كما سوف يتم تخصيص جزء من أموال التبرع إلى بنك الطعام اللبناني ومنطقة لومبارديا الإيطالية وقطاع الخدمات الصحية البريطانية.

#جورج كلوني #أمل كلوني #كورونا

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