  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

لا زواج أو طلاق في دبي حتى إشعار آخر!

الخميس 09 أبريل 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
لا زواج أو طلاق في دبي حتى إشعار آخر!


وكالات / سما /

علّقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق "حتى إشعار آخر" بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.

وقالت سلطة "محاكم دبي" على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علّقت "خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة إنّ على أفراد المجتمع "الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق".

ودعا الأزواج الذين وثّقوا وصدّقوا عقود زواجهم في وقت سابق "إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جداً".

وشدّدت إمارة دبي الاسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.

وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويُسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات "مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات".

وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الانترنت.

وتعقّد هذه الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس الحياة اليومية لمواطني الدولة التي يسكنها غالبية من الأجانب.

والثلاثاء نقلت صحيفة "غولف نيوز" عن مسؤول في شرطة دبي قوله ان مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات "غريبة".

ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلي زوجتيه.

وسأل الرجل بحسب المصدر في الشرطة "انا متزوج من امرأتين. هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟".

#الزواج #الطلاق #كورونا #الامارات #دبي

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة

رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

الصين ترد على تهديد ترمب بتعليق دفع المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية

الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..

إسرائيل تخنق غزّة وتمنع عن القطاع التواصل عبر الإنترنت مع العالم

مصادر : حماس ستدرس مقترحات كأسس لمفاوضات مبادرة "السنوار" بشأن صفقة الأسرى مع الاحتلال

الأخبار الرئيسية

الايجاز الصحفي: لا اصابات جديدة بكورونا في فلسطين والحصيلة تستقر عند 263

الجنود الاسرى

صحيفة: حراك مصري على خط تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل

غانتس

إتصال بين الليكود وحزب ازرق-ابيض يعيد إستئناف مفاضات تشكيل الحكومة

الطائرات الاسرائيلية

لبنان توجه رسالة شديدة اللهجة لـ"إسرائيل"

45344

الولايات المتحدة تدعم جيش الاحتلال بمليون قناع طبي بدلاً من "نيويورك المنكوبة"