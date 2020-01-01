تجهيز مستشفى غزة الأوروبي لاستقبال الحالات المصابة بـ كورونا

غزة / سما /

أكد مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة بغزة عبد السلام صباح أن وزارته تعمل حالياً على تجهيز مستشفى الأوروبي كمستشفى رئيس لاستقبال الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بجميع مستوياتها الثلاث من البسيطة الى الأكثر خطورة، لافتا الى أن المستشفى سيستقبل الحالات من جميع محافظات قطاع غزة.

وأضاف صباح أنه تم وضع خطة جهوزية لمستشفى الأوروبي تحضيرا لبدء العمل فيه عند الضرورة القصوى والتي تشمل تهيئة البنية التحتية وتجهيزه بالاحتياجات اللازمة من أجهزة وتحديدا التنفس الصناعي ومعدات طبية وأسرة تنويم وعناية مركزة الى جانب تجهيز المدارس الثلاث القريبة من المستشفى.

وقال إنه سيتم تجهيز أماكن لسكن الطواقم الصحية التي ستعمل في المستشفى بما يضمن معايير السلامة واجراءات الوقاية اللازمة ويحقق العزل التام لجميع الحالات التي سيتم اكتشافها مما يسهم في تقويض نقل الوباء داخل المجتمع وتقديم العلاج المناسب للمستويات والحالات التي تحتاج الى متابعات طبية وعلاجية.

وحول سبب اختيار هذا المستشفى، أوضح صباح أن تكوين المستشفى من مباني وأنظمة يتناسب مع هذه الجائحة وأيضا موقعه الجغرافي بعيدا عن الكثافة السكانية ويقع بجانب عدة مدارس يمكنه للتوسعة السريرية التي تصل الى 400 سرير، اضافة الى وجود سكن للأطباء ملحق بالمستشفى للإقامة الدائمة في حال اكتمال المستشفى بخدمات الموظفين العاملة لفترات طويلة والذي سيصل الى 400 كادر صحي وفني واداري، والذين ليس لديهم موانع صحية وطبية للعمل في مكان ذات خطورة عالية.

وذكر مدير عام المستشفيات أن القدرة السريرية لمستشفى غزة الأوروبي تصل إلى 400 سرير منها 100 سرير للعناية المركزة و300 سرير للحالات المنومة، منوها الى أن المستشفى ينتظر دعم الجهات المانحة ومنظمة الصحة العالمية لتجهيزه بالكامل كونه الان يضم فقط 12 سرير مع جهاز تنفس.

وبين أنه سيتم نقل الخدمات الى المستشفيات القريبة كمجمع ناصر الطبي والمؤسسات الغير حكومية بما يضمن استمرارية الخدمة لسكان المنطقة الجنوبية ولا يؤثر على تقديم الخدمة، مع البقاء على وجود الخدمات الرئيسية والتي سيتم نقلها في حالة الضرورة القصوى.

يذكر أن وزارة الصحة نفذت خلال الأيام الماضية عدة مناورات عملية داخل مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس للتدريب حول ألية التعامل مع الحالات المؤكد اصابتها بفيروس "كورونا".