الإغاثة 48 تلبي نداء القطاع الصحي في غزة وتتبرع بجهازي غسيل كلى

غزة / سما /

قامت جمعية الاغاثة ٤٨ بالتبرع بجهازي غسيل كلى لقسم الدياليزه بمستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك للتخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة لا سيما في ظل حالة الطوارئ المعلنة بسبب جائحة كورونا.



وصرح الدكتور "علي الكتناني" رئيس مجلس إدارة الإغاثة 48: أن هذه الأجهزة مقدمة من الأهل في الداخل الفلسطيني ضمن حملة فاعل خير2، وأضاف أنّ عدد الأجهزة التي وصلت للقطاع اثنان، وأنه جاري التنسيق لثلاثة أجهزة أخرى سيتم توزيعها على أقسام غسيل الكلى المختلفة بالوزارة.



ومن جهته تقدم الدكتور "محمد أبو سلمية" مدير عام مستشفى الشفاء بغزة بجزيل الشكر لجمعية الإغاثة 48، والأهل في الداخل الفلسطيني على استجابتهم بتوفير هذه الاجهزة التي تنقذ حياة المئات من مرضى الفشل الكلوي الذين تجاوزن أعدادهم عن 800 حالة بالقطاع.



وفي حديث مع الاستاذ غازي عيسى المدير العام للجمعية قال:" ان دعم القطاع الصحي في غزة كان هدفا وضعناه في خطتنا للعام 2020 وها هي الدفعة الأولى من الأجهزة تصل الى غرة وقد سبقها شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية ، وفي هذه المناسبة نقدم جزيل شكرنا للأهل في الداخل الفلسطيني عامة وللمتبرعين في مدينتي رهط وكابول على وجهه الخصوص على تبرعهم باجهزة غسيل الكلى التي ستسد حاجات المئات من المرضى سنوياً .



وأضاف الدكتور أسامة البلعاوي مدير مكتب الاغاثة 48 بغزة أن هذه المساهمة تعبر عن سخاء الأهل في الداخل الفلسطيني تجاه قطاع غزة ودعماً لنظامه الصحي الضعيف بسبب كثرة الطوارئ الانسانية التي تواجه القطاع وآخرها الخوف من جائحة كورونا.