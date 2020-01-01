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رفع الطوق الشامل في إسرائيل مع إبقاء القيود المشددة

الخميس 09 أبريل 2020 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رفع الطوق الشامل في إسرائيل مع إبقاء القيود المشددة


القدس المحتلة / سما /

رفعت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الخميس، الطوق الشامل الذي فرضته داخل إسرائيل خلال الاحتفال بعيد الفصح اليهودي أمس، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرى فرض الطوق الشامل اعتبارًا من مساء الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميس، مُنع خلاله الخروج من المنازل حتى لشراء المواد الغذائية، وفق قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وبينت القناة، أنه بالرغم من رفع الطوق الشامل لن يسمح حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة، بالخروج من تجمعات سكانية إلى أخرى.

ونشرت الشرطة الإسرائيلية العشرات من الحواجز لتطبيق هذه القيود المشددة، والتي لا تسري على الأماكن التي لا تقطنها أغلبية يهودية.

وابتداءً من صباح يوم الأحد المقبل سيتم إلزام الإسرائيليين بارتداء أقنعة واقية في المناطق العامة.

وأعلنت الصحة الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار فيروس كورونا، إلى 74 حالة وفاة، وسجلت 9519 إصابة، بينها 156 إصابة خطيرة.

#إسرائيل #الطوق الشامل

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