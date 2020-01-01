إتصال بين الليكود وحزب ازرق-ابيض يعيد إستئناف مفاضات تشكيل الحكومة

القدس المحتلة / سما /

يستأنف الليكود وحزب "أزرق - أبيض"، اليوم الخميس، مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد تعثرها مجددًا أول أمس نتيجة خلافات حول عمل لجنة القضاة.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن لقاءً سيعقد هذا المساء بين فرق التفاوض من الحزبين، بعد أن اتفق بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على ذلك خلال اتصال بينهما أمس.

وأشارت الصحيفة، إلى أن اللقاء سيركز على حل الخلاف المتعلق بقضية عمل لجنة اختيار القضاة والهيئة التي ستتكلف بها.

وكان كل من نتنياهو وغانتس قالا أمس في تصريحات مختلفة إنهما يريدان تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن غانتس شدد على أن ذلك لن يكون بأي ثمن.

وهدد حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه غانتس في الأيام الماضية أكثر من مرة بالعمل على قلب الطاولة من جديد في وجه الليكود وتفجير المفاوضات لعدم التزام الأخير بمسودة الاتفاق الذي تم التوصل إليه.

وبقيت قضية لجنة القضاة الخلاف الأبرز بين الجانبين بعد حل الخلاف السياسي بشأن فرض السيادة على غور الأردن والتي تنازل عنها حزب غانتس لصالح الليكود بعدما كان يرفض هذه الخطوة.