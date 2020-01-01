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غزة: إصابة صيادين إثنين برصاص الاحتلال

الخميس 09 أبريل 2020 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: إصابة صيادين إثنين برصاص الاحتلال


غزة / سما /

أصيب صباح اليوم الخميس، صيادان إثنان، برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين، بإصابة صيادين إثنين برصاص معدني مغلف بالمطاط أطلقه جنود بحرية الاحتلال عقب مطاردة مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وأكد انه تم نقل الصيادين الجريحين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهما وصفت بالمتوسطة.

يذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين ومراكبهم في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

#الصيادين

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