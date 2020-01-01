نحو 89 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

وكالات / سما /

يواصل فيروس "كورونا" المستجد انتشاره حول العالم، ويصيب نحو 1.5 مليون شخص في 192 دولة، ويودي بحياة نحو89 ألف شخص.

وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بـ425769 حالة، وفي المرتبة الثانية إسبانيا بـ146690 إصابة، وإيطاليا في المرتبة الثالثة بـ139422، وتلتها فرنسا بـ112950 مصابا، وألمانيا بـ112113 حالة.

ويأتي انتشار الفيروس حول العالم، في الوقت الذي رفعت التقييدات عن مدينة ووهان الصينية، وهي البؤرة التي انطلق منها الفيروس إلى بقية أنحاء العالم، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع الأربعاء بعدما رفعت السلطات الإغلاق التام الذي فرض منذ أشهر على المدينة.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، أن البر الرئيسي الصيني سجل، حالتي وفاة، و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها وافدة.

أما بما يخص الوفيات جراء الفيروس، تحتل إيطاليا المرتبة الأولى حول العالم بـ17669 حالة وفاة، وحلت بالمرتبة الثانية الولايات المتحدة بـ14604 وفيات، بينما إسبانيا في المرتبة الثالثة بـ14555، وتلتها فرنسا بـ10869، وإيران بـ3993 وفاة.

وسجلت بريطانيا أكثر من 930 وفاة جديدة، وهو أعلى عدد وفيات يومي تسجله البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 7000 وفاة.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن حالته الصحية تتحسن على نحو مطرد، بينما يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وفي السويد سجلت 96 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إضافة إلى 726 إصابة جديدة، بينما في النرويج سجلت 147 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتصل الإصابات إلى 6010.

الهند: ارتفاع وفيات كورونا الى 166 والاصابات الى 5734

أعلنت الهند، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 166 شخصا فيما زادت الاصابات الى 5734 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن الحصيلة الاجمالية ارتفعت بعدما تم تسجيل 17 وفاةن إضافة إلى 540 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.