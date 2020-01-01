الشرطة تغلق 18 محلاً لعدم التزامهم بالطوارئ في قلقيلية

قلقيلية / سما /

ضبطت الشرطة الاربعاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية 6 مركبات وأغلقت 18 منشأة ومحلاً تجارياً وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ للحد من انتشار فايروس كورونا في قلقيلية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة محافظة قلقيلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، قامت بضبط 6 مركبات، وأغلقت 18 منشأة ومحلاً تجارياً، وذلك أثناء قيام دوريات الشرطة وتساندها الأجهزة الأمنية بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن وتنفيذا لتعليمات عطوفة محافظ محافظة قلقيلية .

وأكدت الشرطة تواصل العمل لتنفيذ قرارات الحكومة الفلسطينية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، داعية المواطنين الى الالتزام ببيوتهم حفاظاً على سلامتهم.