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الولايات المتحدة تدعم جيش الاحتلال بمليون قناع طبي بدلاً من "نيويورك المنكوبة"

الخميس 09 أبريل 2020 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الولايات المتحدة تدعم جيش الاحتلال بمليون قناع طبي بدلاً من "نيويورك المنكوبة"


القدس المحتلة / سما /

وصلت طائرة تحمل أكثر من مليون قناع جراحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا بين جنود الاحتلال.

وكشفت صحف إسرائيلية وأمريكية أن الطائرة وصلت ضمن عملية يديرها وفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.


وأفادت هذه الصحف أنه تم نقل عشرات الآلاف من المسحات والأقنعة والبدلات الواقية إسرائيل عن طريق الجو.


وتقوم بعثة مشتريات في نيويورك على ما يبدو بتمرير وشراء المعدات الطبية لجيش الاحتلال، وكشف ليمور كوليشيفسكي، رئيس قسم المشتريات والخدمات اللوجستية في نيويورك، أن البعثة تقوم بالتنسيق مع العديد من الموردين العالميين لارسال هذه المواد .


وقد تم جلب الاقنعة من الصين، وارسالها للجيش الاسرائيلي تحت مزاعم المساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا.


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#الولايات المتحدة

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