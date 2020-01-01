النونو: نسعى لإقامة علاقات مع دول العالم وزيارات هنية ما قبل كورونا أثمرت بتحقيق عدة اهداف!

غزة / سما/

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، ان إسماعيل هنية يقود الدبلوماسية السياسية للحركة سواء أثناء وجوده في الداخل أوالخارج.

وأضاف النونو خلال لقاء على فضائية الأقصى ، ان زيارات رئيس الحركة ما قبل جائحة كورونا أثمرت في تحقيق عدة أهداف أهمها: إعادة القضية إلى طبيعتها باعتبارها القضية المركزية للامة وقضية تحرر وطني، وكذلك تصحيح المفاهيم حول القضية الفلسطينية بالإضافة إلى إعادة صياغة وتمتين العلاقات بين الحركة والعديد من الدول.

وأكد انه ما تم نقاشه أمران رئيسان هما القضية الفلسطينية سياسيًا وتوفير عوامل صمود الشعب الفلسطيني.

وأردف، ان ما بعد انتشار كورونا تغير سُلم الأولويات باتجاه ضرورة توفير متطلبات مواجهة الوباء للشعب الفلسطيني.

وقال النونو: أن حملة الاتصالات التي أجراها رئيس الحركة مع قيادات ورؤساء الدول، بعد تعذر المواصلات بسبب كورونا هدفها التعامل مع الواقع الحالي ووضع هذه القيادات عند مسؤوليتاها تجاه الشعب الفلسطيني، مشددا على ان هذه الاتصالات لم تتوقف، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك اتصالات أخرى من أجل الشعب الفلسطيني.

وأكد النونو ان الحركة تسعى لإقامة علاقات جيدة وطيبة، مع كل دول العالم ووضعهم في صورة الواقع الفلسطيني وإقامة علاقات قوية مع هذه الدول.

وتابع: "رئيس الحركة يحمل الهم الفلسطيني بكليته تجاه كل مكونات وعناصر شعبنا في كل أماكن تواجده، وخاصة الأسرى والتي أخذت قضيتهم في كل الاتصالات التي جرت الحيز الأكبر بضرورة الإفراج عنهم وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم في ظل انتشار الوباء، مضيفا ان كل هذه الاتصالات أثمرت عن نتائج فعلية، وعن حراك دولي مساند للفلسطينيين خاصة في غزة.

وأكمل خلال حديثه، انمن الأولويات التي وضعتها قيادة الحركة في جُل أعمالها هي تحقيق الشراكة مع الكل الفلسطيني، وعندما طُرحت هذه الشراكة كانت حقيقة تمارسها الحركة منذ اللحظة الأولى.

وأشار النونو ان الشراكة بين الحركة وباقي الفصائل الفلسطينية هي تجسيد لحقيقة أننا شركاء حقيقيون في تحمل المسؤولية، والوضع الراهن في ظل كورونا يتطلب من الجميع التعاون والتعالي على الجراح.

وختم النونو قائلا: "استراتيجيات العالم لا شك أنها ستتغير بعد جائحة كورونا على مستوى الأيدلوجيا والنظم السياسية والاقتصادية والتحالفات، ونحن نعمل كي نكون جزء مهم من صياغة ما هو قادم".