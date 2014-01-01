التحالف بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن

الرياض /سما/

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف قررت وقف إطلاق النار في اليمن، بناءً على إعلانها في 25 مارس(أذار) الماضي، بتأييد ودعم قرارات الحكومة اليمنية في قبولها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا، و"تأييداً لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد"

وأضاف وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن "التحالف يعلن وقف إطلاق نار شامل في اليمن لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم الخميس، قابلة للتمديد".

وأوضح المالكي أن هدف القرار "تهيئة الظروف الملائمة تنفيذاً لدعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وفريق عسكري من التحالف تحت إشراف المبعوث الأممي لبحث مقترحاته حول خطوات وآليات تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن"، واستئناف العملية السياسية بين "الأطراف اليمنية للوصول إلى مشاورات بين الأشقاء اليمنيين للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

ويشهد اليمن، منذ أغسطس 2014، مواجهات بين القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة "أنصار الله" الحوثية، ازدادت عنفا بشكل ملحوظ في العام 2015، مع تدخل تحالف تقوده السعودية ويضم البحرين وقطر والكويت والإمارات، إلى جانب مصر والأردن والمغرب وباكستان والسودان.