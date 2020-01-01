"كورونا" تضرب العائلة السعودية المالكة: نقل امير الرياض للعناية المركزة

الرياض /وكالات/

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مسؤولين في مستشفى الملك فيصل التخصصي، الذي يتولى علاج أفراد العائلة الملكية، أنه يعد نحو 500 سرير تحضيرا لاحتمال استقبال أفراد العائلة الملكية وأشخاصا مقربين منهم.

وقالت "نيويورك تايمز"، أن الملك سلمان انعزل في قصر على جزيرة قريبة من مدينة جدة، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه مع عدد من الوزراء إلى موقع منعزل آخر على ساحل البحر الأحمر.

ذكرت مصادر الصحيفة أن أكثر من 150 من أفراد العائلة الملكية في السعودية قد يكونوا مصابين بوباء كورونا.

وقالت الصحيفة إنها تلقت نسخة من الرسالة الداخلية لأطر المستشفى، والتي جاء فيها أن هناك توجيهات بالتحضير لاستقبال شخصيات" VIP" من كافة أنحاء المملكة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه جاء في الرسالة: "لا نعلم عدد الحالات التي سنستقبلها لكنا على أهبة الاستعداد"، وأن هناك توجيهات بنقل الحالات المزمنة من المستشفى بأسرع ما يمكن وتقديم العلاج للأطباء المصابين في أي مكان آخر، وذلك لفسح المجال أمام استقبال أفراد من العائلة الملكية.

ونقلت الصحيفة عن طبيبين، قالت إنهما على صلة بمستشفى الملك فيصل، ومصدرين قالت إنهما قريبان من العائلة الملكية، قولهم إن أمير الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود نقل إلى العناية المركزة بعد إصابته بوباء كورونا.