رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية مساء اليوم الاربعاء ان أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود.

وأوضح أن البنود هي مساعدة الفقراء، ودعم النظام الصحي، وتوفير رواتب الموظفين واحتياجات الأمن.

يأتي ذلك عقب اصدار الرئيس مساء الأربعاء، توجيهاته للحكومة بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.

وقال رئيس الوزراء: نؤكد على سيرنا على هدي توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، وبذل قصارى جهدنا لمكافحة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف: مع انخفاض إيرادات الحكومة بشكل حاد سنعمل وفق موازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف لأقصى درجة لنتمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة.