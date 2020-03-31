  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

الأربعاء 08 أبريل 2020 11:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود


رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية مساء اليوم الاربعاء ان أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود.

وأوضح أن البنود هي مساعدة الفقراء، ودعم النظام الصحي، وتوفير رواتب الموظفين واحتياجات الأمن.

يأتي ذلك عقب اصدار  الرئيس مساء الأربعاء، توجيهاته للحكومة بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ 31/3/2020.

وقال رئيس الوزراء: نؤكد على سيرنا على هدي توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، وبذل قصارى جهدنا لمكافحة وباء "كورونا" والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأضاف: مع انخفاض إيرادات الحكومة بشكل حاد سنعمل وفق موازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف لأقصى درجة لنتمكن من عبور هذه المرحلة الحرجة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الحكومة الفلسطينية #الرئيس عباس #موازنة الطوارئ العامة #فيروس كورونا #طوارئ

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة

وصلت الى طريق مسدود: نتنياهو وغانتس يتبادلات الاتهامات

وفاة الطبيب الفلسطيني "سيف التيتي" بكورونا في "نيوجيرسي" الأمريكية

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..

الصين ترد على تهديد ترمب بتعليق دفع المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية

إسرائيل تخنق غزّة وتمنع عن القطاع التواصل عبر الإنترنت مع العالم

ووهان تخلع عنها الحجر العام .. والأمل يعود للعالم

الأخبار الرئيسية

"كورونا" تضرب العائلة السعودية المالكة: نقل امير الرياض للعناية المركزة

مصطفى

شاهد: محمد مصطفى يؤكد ضرورة وضع خطة اقتصادية سريعة وعاجلة لحماية الاقتصاد من الانهيار

الرئيس

غوتيريش يرد على رسالة الرئيس عباس بشأن جائحة كورونا...

الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

محافظ نابلس يوضح تفاصيل حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة