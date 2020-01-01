  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شاهد: محمد مصطفى يؤكد ضرورة وضع خطة اقتصادية سريعة وعاجلة لحماية الاقتصاد من الانهيار

الأربعاء 08 أبريل 2020 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: محمد مصطفى يؤكد ضرورة وضع خطة اقتصادية سريعة وعاجلة لحماية الاقتصاد من الانهيار


رام الله / سما /

شدد محمد مصطفى رئيس ادارة مجلس صندوق الاستثمار الفلسطيني، نائب رئيس الوزراء السابق، على ضرورة وضع خطة اقتصادية سريعة وعاجلة بمشاركة جميع المؤسسات لوضع حلول واسترايتجيات، لحماية الاقتصاد من الانهيار ، عمادها توفير السيولة النقدية في ظل تراجع الضرائب، وتقليل الدعم الخارجي جراء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعرب مصطفى في لقاء متلفز عبر فضائية فلسطين، عن قلقه من تبعات الأزمة الاقتصادية في ظل كورونا وما بعده بستة أشهر إلى نحو عام.

وشدد على ضرورة التسريع في وضع خطة لتمكين الشركات من الصمود بدل السقوط، كونها تمثل عماد الاقتصاد الفلسطيني ومستقبله.

وأكد على ضرورة توفير السيولة للاقتصاد الفلسطينية لتجاوز الازمة الراهنة، لافتاً إلى أن التحديات كبيرة وتستدعي تضافر الجهود لتوفير السيولة، في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي وقرصنته للأموال الفلسطينية.

#محمد مصطفى #صندوق الاستثمار #الاقتصاد الفلسطيني #فيروس كورونا #وباء

الأكثر قراءة اليوم

التنمية الاجتماعية تكشف عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة

وصلت الى طريق مسدود: نتنياهو وغانتس يتبادلات الاتهامات

وفاة الطبيب الفلسطيني "سيف التيتي" بكورونا في "نيوجيرسي" الأمريكية

حماس تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مكتبها السياسي هنية وميخائيل بوغدانوف..

الصين ترد على تهديد ترمب بتعليق دفع المساهمة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية

إسرائيل تخنق غزّة وتمنع عن القطاع التواصل عبر الإنترنت مع العالم

ووهان تخلع عنها الحجر العام .. والأمل يعود للعالم

الأخبار الرئيسية

"كورونا" تضرب العائلة السعودية المالكة: نقل امير الرياض للعناية المركزة

رئيس الوزراء: أولويات الحكومة في الصرف خلال الفترة المقبلة تتركز على ثلاثة بنود

الرئيس

غوتيريش يرد على رسالة الرئيس عباس بشأن جائحة كورونا...

الرئيس يصدر توجيهاته لرئيس الوزراء بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة

محافظ نابلس يوضح تفاصيل حادثة إطلاق نار استهدفت قوات الأمن شرق المدينة